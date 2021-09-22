Відомий шеф-кухар і головний суддя телевезійного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свою дівчину українку

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею.

Так, цього разу Хіменес-Браво опублікував нове відео. На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар часто відповідає на запитання шанувальників. Користувачка мережі запитала його, чому Ектор часто говорить про те, які українськи красиві, але сам не одружується.

Шеф-кухар вирішив поділитися своєю думкою щодо цього питання.

"Всі знають, що у мене є дівчина. І я знав, що коли я в перший раз приїду в Україну, що у мене буде українська дівчина. Тому що вони найкращі"

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