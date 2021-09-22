Колишня "Холостячка", суддя "Україна має талант" і актриса Ксенія Мішина здивувала кадрами зі зйомок

Віднедавна артистка стала суддею в українському шоу, тому в її профілі в Instagram з'явилося досить багато Сторі. У них зірка показує найцікавіші моменти під час робочого процесу.

Також зірка часто ділиться різними превью з виступів, які вражали її разом з колегами. Євген Кот і Ксенія в цей раз були вражені здібностями чоловіка, який метав ніж в дівчину, прив'язану до спеціального диску.

Причому чоловік робив це настільки впевнено, що навіть не замислювався про те, що робить. Момент з попаданням ножа і шокував Мішину, притиснула руки до обличчя. Повторив це і сам Кіт, що сидить поруч у суддівському кріслі.

Це не перший раз, коли виступ конкурсантів шоу вражає суддів.

Рані 32-річна зірка показала підготовку до чергової фотосесії, заради якої їй довелося трохи змінити зовнішність. Відповідні кадри Мішина опублікувала в" сторіз " в Instagram.

Так, Ксенія позувала в гримерці навпроти великого дзеркала, поки над її зовнішнім виглядом чаклувала стиліст. Актриса перекинулася з майстром люб'язностями і розповіла, що взагалі відбувається.

"Доброго ранку, друзі! Моя улюблена принцеса робить і мене принцесської. Сьогодні знімаємо постер на фільм "сусідка", - повідомила Мішина.

Нагадавши, Ксенія Мішина показала, як і з ким проводить вихідні після розриву з Еллертом

Як повідомляла Politeka, Мішина розповіла про особливих людей у своєму житті, викликавши переполох: "що там робить Притула?"

Також Politeka писала, що Мішина видала, ким замінила Еллерта на світському рауті: "у нас вже хімія"