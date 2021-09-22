Відома співачка Таїсія Повалій вирішила повернутися до Києва

Довгий час артистка проживає і виступає в Росії, і тому на неї ополчилися в Україні, після конфлікту, що почався між країнами, пише Politeka.net. Однак Таїсія Повалій часто відвідує Батьківщину.

Зокрема, в новому пості в Instagram артистка розповіла, що летить в Україну. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Дорогі друзі! Нагулялася я в Іспанії, лечу до Києва. Нас чекають великі справи. До зустрічі! Поки", - розповіла артистка.

Відео зірка записувала, сидячи в авто і знімаючи себе крупним планом. Очі вона прикрила темними окулярами.

За 15 хвилин пост зібрав понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"Ох, як чекаємо великі справи!!!!!! Невже зовсім не відкриєте таємницю?! 😍 🤗 💝 Чекаємо кліп... 😘 😘 😘 ", ""Нагулялася? - Ми раді за вас, Таїсія! Головне, щоб вам було добре! 👏 👏 👏 ", "Яка, ви, Тая, загадкова!!! Щось надумали? Будемо чекати🤔 🤗 😘", "як обличчя знівечила", " спочатку не зрозуміла, хто це взагалі поки не прочитала коментарі. Щось з нею не так", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в мережі часто обговорюють зовнішність Таїсії Повалій, нібито та перестаралася з пластичними операціями, і зараз у неї абсолютно "нове" обличчя.

Нагадаємо, Повалій збентежила виглядом, показавши "нове" обличчя крупним планом

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