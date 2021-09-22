Известная певица Таисия Повалий решила вернуться в Киев

Долгое время артистка проживает и выступает в России, и поэтому на нее ополчились в Украине, после начавшегося конфликта между странами, пишет Politeka.net. Однако Таисия Повалий часто навещает Родину.

В частности, в новом посте в Инстаграм артистка рассказала, что летит в Украину. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Дорогие друзья! Нагулялась я в Испании, лечу в Киев. Нас ждут великие дела. До встречи! Пока", - рассказала артистка.

Видео звезда записывала, сидя в авто и снимая себя крупным планом. Глаза она прикрыла темными очками.

За 15 минут пост собрал более 1000 просмотров и много комментариев.

"Ох, как ждём великие дела!!!!!! Неужели совсем не приоткроете тайну?! 😍🤗💝 Ждём клип... 😘😘😘", ""Нагулялась? - Мы рады за вас, Таисия! Главное, чтоб вам было хорошо! 👏👏👏", "Какая, вы, Тая, загадочная!!! Что-то надумали? Будем ждать🤔 🤗😘", "Как лицо изуродовала", "Сначала не поняла, кто это вообще пока не прочитала комментарии. Что-то с ней не так", - написали пользователи сети.

Отметим, в сети часто обсуждают внешность Таисии Повалий, якобы та перестаралась с пластическими операциями, и сейчас у нее совершенно "новое" лицо.

Напомним, Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом

Как сообщала Politeka, хоромы Таисии Повалий в Киеве сняли с высоты птичьего полета

Также Politeka писала, что Повалий перед Днем Независимости внезапно решила напомнить, что она украинка