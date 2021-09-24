Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала чоловіка, який робить її щасливою
Як передає Politeka.net, Анна Салвінчук є відомою українською кіноактрисою. Також вона відома як дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова. У подружжя двоє синів-Гліб і Микита.
На цей раз Анна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото - вона в білому літньому платті з відкритими плечима обіймає свого сина - 5-річного Гліба в блакитному костюмчику.
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"Кожна жінка-це любов
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Кожна жінка випромінює любов в тій чи іншій мірі, усвідомлено чи ні. Результати цієї любові: чудові друзі, натхненний чоловік, щасливі діти, світові досягнення.
Жінка здатна творити диво.
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Є 3 рівні випромінювання любові:
- любов до себе, гармонія у своєму внутрішньому світі.
- вміння дарувати свою любов і ніжність іншим людям: близьким, рідним, друзям.
- гармонізувати навколишній світ.
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Для гармонійного розвитку необхідно, щоб були розвинені два перших рівня, тоді жінка зможе вільно дарувати свою любов світу: улюбленій роботі, хобі і т. п.
Тому так важливо вчитися любити себе, жити в прийнятті.
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Ще одне дуже важливе якість для жінки, яке допомагає в розвитку і гармонізації внутрішнього стану – це вміння бачити краще у всьому. В умінні бачити хороше в людях, в погоді, в навколишній дійсності - лежить шлях до щастя.
Мудра жінка завжди побачить позитив в будь-якій ситуації, і зробить так, що буде все добре і все налагодитися.
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Жінка, наповнена любов'ю, завжди буде щаслива і буде притягувати до себе чудових людей", - поділилася Анна Саліванчук.
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