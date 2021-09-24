Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала чоловіка, який робить її щасливою

Як передає Politeka.net, Анна Салвінчук є відомою українською кіноактрисою. Також вона відома як дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова. У подружжя двоє синів-Гліб і Микита.

На цей раз Анна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото - вона в білому літньому платті з відкритими плечима обіймає свого сина - 5-річного Гліба в блакитному костюмчику.

"Кожна жінка-це любов

⠀

Кожна жінка випромінює любов в тій чи іншій мірі, усвідомлено чи ні. Результати цієї любові: чудові друзі, натхненний чоловік, щасливі діти, світові досягнення.

Жінка здатна творити диво.

⠀

Є 3 рівні випромінювання любові:

- любов до себе, гармонія у своєму внутрішньому світі.

- вміння дарувати свою любов і ніжність іншим людям: близьким, рідним, друзям.

- гармонізувати навколишній світ.

⠀

Для гармонійного розвитку необхідно, щоб були розвинені два перших рівня, тоді жінка зможе вільно дарувати свою любов світу: улюбленій роботі, хобі і т. п.

Тому так важливо вчитися любити себе, жити в прийнятті.

⠀

Ще одне дуже важливе якість для жінки, яке допомагає в розвитку і гармонізації внутрішнього стану – це вміння бачити краще у всьому. В умінні бачити хороше в людях, в погоді, в навколишній дійсності - лежить шлях до щастя.

Мудра жінка завжди побачить позитив в будь-якій ситуації, і зробить так, що буде все добре і все налагодитися.

⠀

Жінка, наповнена любов'ю, завжди буде щаслива і буде притягувати до себе чудових людей", - поділилася Анна Саліванчук.

Раніше повідомлялося, дружина продюсера " Квартал 95 "показала, як зазвичай веселиться у вихідні:" все одно де: в парку, на гойдалках..."

Також, дружина продюсера " Квартал 95 "показала старших синів і поділилася секретом виховання:" милі матусі..."

Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як правильно загадувати бажання, щоб воно збулося: "є багато нюансів"