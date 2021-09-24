Чоловік Наді Дорофєєвої співак Володимир Дантес знову з'явився в шоу "Маскарад", тільки на цей раз в якості зоряного мисливця

Глядачі першого сезону запам'ятали скандальну бабку у виконанні Дантеса. Тоді артист гарненько "потролив" зіркових мисливців. Що змінилося, коли в другому сезоні він став одним з них, чи залишив співак улюблену справу? Про це Володимир розповів в ефірі ЖВЛ, передавати Politeka.net.

Дантес спробував виправдатися за свою зухвалу поведінку: "знаєте, коли людина в костюмі, ми іноді накидаємо такі... не дуже приємні речі, що потім не хочеться дивитися в очі. Зараз ми призупинилися і стежимо за тим, що говоримо".

Спілкуючись, наприклад, зі своєю напарницею по команді Іриною Білик, Дантес сама ввічливість.

"За лаштунками ми зустрілися і я кажу:" Іра, Ви знаєте...", а вона відповідає: "так, скажи - Ти, Ірка..."Я такий:" що?"- "Давай, на ти зі мною, Що ти мені викаєш!"... Вона дуже прикольна", - розповів певве про незручну ситуацію.

Відзначимо, за правилами шоу "Маскарад" є дві команди зіркових мисливців, які повинні максимально більше розгадати учасників в костюмах. Як вже зрозуміло, у другому сезоні Дантес, Білик і їх командир - гуморист Ігор Ласточкін увійшли в першу групу "мисливців". Їх опонентами стали телеведуча Маша Єфросиніна, Юлія Саніна з The Hardkiss і гуморист Юрій Ткач.

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