Продюсери "Маски" з Олею Поляковою і Dzidzio в якості зіркових детективів розігрівають народ перед прем'єрою

На сторінці шоу в Instagram опублікували чергове відео зі зйомок, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах постала чарівна Полякова в чорній шкіряній міні-сукні на мотузочках і з червоним незвичайним головним убором. А також її колега Dzidzio (Михайло Хома), над зовнішністю якого чаклувала стиліст.

Полякова розглядала себе на екрані телефону, явно милуючись шикарним образом. В цей час за нею "підглядав" Dzidzio, не приховуючи свого захоплення.

"Вау, ррррр...", - тільки й зміг вимовити співак.

"А поки Оля Полякова зводить чоловіків з розуму, нагадаємо - 2 сезон шоу Маска побачимо вже 23 жовтня о 21:00 🔥", - йдеться в підписі до кадрів.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі пожурили Полякову за такий зухвалий вигляд, згадавши, що подібне плаття вже бачили на голлівудській красуні Дженніфер Лопес.

"Цей наряд їй явно не підходить, все зайве видно 😢 - вона таке побачила у Дженніфер Лопес, і собі таке одягла".

До речі, на сторінці Лопес в Instagram дійсно є свіже відео, в якому вона дефілює в коротенькій спідничці й топі, аж надто знайомих.

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