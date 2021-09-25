Відомий шеф-кухар і переможець 5-го сезону шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко покинув Україну і розкрив причину свого від'їзду

Як передає Politeka.net, Євген Клопотенко є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй участі в проекті "МастерШеф", де він показав свій талант і здобув перемогу.

Цього разу Євген Клопотенко опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Він показує кадри з Нью-Йорка, в який нещодавно відправився. Шеф-кухар там вже не в перший раз. Також він вирішив розповісти, заради чого прилетів до Нью-Йорка.

"В Нью-Йорк мене вже майже як дома. Як ніби не летячи з міста, тупо весь знайома і Зрозуміло. Людина с більший, машина с більший, пробка побільшати. Подобатися, що тут є гидкий справжня кава. Така ось, що зводити весь у роті. Обожнювати. Це не кавовий напій третьої хвилі, те терти"

"Готуватися з Дімоном до званій вечері. Вже тип післязавтра буде перше раунд. Я дуже ексайтид з цього приводу. Вчора оглянувши локація, сьогодні вже на кухні проробляти меню. Дати, щоб гості спробувати те їжа і зрозумівши, що Україна гідна бути на гастромапи міра. В Звана вечеря розповівши потім окремо. Цем",- розповів Євген Клопотенко.

Раніше повідомлялося, Клопотенко забрав престижну нагороду з-під носа судді "Майстер Шеф" Ярославського: "Справжній українець!"

Також, Харлан, Притула і переможець "Майстер Шеф" покутили з шампанським на кухні: "Ти ж знаєш, за кого голосувати..."

Politeka розповідала, переможець "Майстер Шеф" зняв дивну поведінку Сергія Притули в ресторані: "Адаптувався і почав їсти квіти"