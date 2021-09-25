Відома співачка Тіна Кароль здивувала кадрами з концерту, на яких показала кілька яскравих образів та обличчя зблизька
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала україномовний альбом дуетів з молодими виконавцями, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс кадрами з концерту, які можуть здивувати.
На кадрах Тіна виступає на сцені і виконує свої хіти. Для виступу вона вибрала стильний образ - вузькі темні штани і чорний піджак, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі сценічний макіяж. за спиною у співачки на великий екран виведено її зображення крупним планом. На цьому екрані обличчя співачки виглядає спотвореним і неприродним.
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Також Кароль запостила в сторіс кадри зі свого виступу, зняті її фанатами. Тут вона виступає в пишному темному платті з глибоким вирізом в зоні декольте і виглядає безтурботною і веселою. "Ті зорі, є ти", - підписана сторіс.
Нагадаємо, Кароль пригорнула до знаменитого молодого співака, не стримавши емоцій: "А як же Дан? Йому значить не можна...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль показала "вищий пілотаж" на сцені, в мережі не втрималися від компліментів: "Браво".
Також Politeka писала, що Кароль показала свою "світлу" і "темну" сторони, кадри перевтілення: "Тіна, це ви з весілля втекли?".