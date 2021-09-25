Відомий український ведучий Володимир Остапчук продовжує ділитися подробицями зі зйомок нової комедії "Любов і блогери"

Як пише Politeka.net, ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук часто розповідає про цікаві робочі моменти у своєму Instagram. Нещодавно ведучий розповів про зйомки нової комедії "Любов і блогери" та опублікував декілька світлин зі знімального майданчика.

Як бачимо, над комедією працюють дружина Остапчука Христина Горняк, акторки Ольга Сумська та Катерина Кістень, учасники команди "30+" з "Ліги сміху" та інші.

В Instagram Остапчук ділиться подробицями зі знімального майданчика. Цього разу він розповів про певні технічні проблеми під час зйомок.

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"Все, кіна не буде!", - написав Остапчук.

Як бачимо, на комп’ютері з’явився напис Erasing card, що сповістив про форматування SD-карти. Зазвичай це роблять, коли необхідно очистити усі файли на карті. Окрім цього, це – перший крок при використанні нової SD-карти.

За інформацією, у новій комедії "Любов і блогери", окрім відомих українських акторів театру та кіно, знімуться також 12 відомих блогерів та інфлюенсерів. Сценаристом комедії став Олексій Приходько, який відомий за картинами "Скажене весілля 1/2/3", "Великі Вуйки" та "Імпортний наречений".

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