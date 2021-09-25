Українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і красуню-маму

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз активно будує сольну кар'єру після розпаду групи"Время и Стекло". Красуня вирушила в черговий тур, взявши з собою маму - Ольгу Дорофєєву.

Надя опублікувала кілька сторіс в Instagram, показавши не тільки себе, але і Ольгу.

На першому сторіс співачка тільки приїхала в Нову Каховку, де планує провести концерт. Красуня тільки зайшла в номер і відразу почала знімати. Після цього вийшла і показала величезний балкон, жартуючи про розмір, і маму.

"Всім приветики, друзі. Ми вже в Новій Каховці і сьогодні я дуже сильно хочу провести не кімнатний тур, а балкон. Розмір скромний мого балкона. Дуже малесенький. Ну і тут мама, вже звичайно робить...",- сказала Надя.

"Що ти знімаєш раніше мене?",- звернулася співачка до мами.

Після цього дівчина поділилася фото, де сидить з мамою в закладі.

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