Українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і красуню-маму
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз активно будує сольну кар'єру після розпаду групи"Время и Стекло". Красуня вирушила в черговий тур, взявши з собою маму - Ольгу Дорофєєву.
Надя опублікувала кілька сторіс в Instagram, показавши не тільки себе, але і Ольгу.
На першому сторіс співачка тільки приїхала в Нову Каховку, де планує провести концерт. Красуня тільки зайшла в номер і відразу почала знімати. Після цього вийшла і показала величезний балкон, жартуючи про розмір, і маму.
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"Всім приветики, друзі. Ми вже в Новій Каховці і сьогодні я дуже сильно хочу провести не кімнатний тур, а балкон. Розмір скромний мого балкона. Дуже малесенький. Ну і тут мама, вже звичайно робить...",- сказала Надя.
"Що ти знімаєш раніше мене?",- звернулася співачка до мами.
Після цього дівчина поділилася фото, де сидить з мамою в закладі.
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