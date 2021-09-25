Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала кокетливий образ будинку в одній ночнушке

Ольга Сумська у свої 55 років може довести, що виглядає вона значно молодше свого віку. Причому зірка дуже піклується про себе і своє здоров'я.

Як правило, вечорами Сумська не тільки ходить на прогулянку з домашніми вихованцями, вона також відправляється на пробіжку. Як можна помітити на фото з Сторісів Сумської, їй сть чим здивувати.

У простій шовковій піжамі на тонких лямках зірка виглядала досить стильно і просто одночасно. Причому оскільки Ольга вважає за краще приховувати фігуру від зайвих очей, вона не переходить межі дозволеного і навіть фото в піжамі виходить досить милих і кокетливим.

Раніше стало відомо про те, що Ольга Сумська буде зніматися в новому проекті. Зірка записала серію сторісів, де показала новий образ для картини Остапчука.

У відео Ольга сиділа в гримерці, поки Ользі робили зачіску.

"Чаклуємо", - написала Ольга. На другому фото красуня показала зблизька. "Перший день нового проекту.Сьогодні дуже комфортний акторський вагончик. Ну, а я готуюся до зйомки. Новий персонаж і нові емоції, друзі", - сказала Сумська на відео.

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