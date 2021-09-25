Українська співачка Настя Каменських показала новий яскравий образ, порадувавши українців
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є успішною співачкою, ставши спочатку зіркою дуету "Потап і Настя", а після цього заблистала сольно під псевдонімом NK, а за партнера по дуету Потапа вийшла заміж. Красуня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс Настя здалася в чорно-білому вузькому корсеті. Наряд ефектно підкреслив форми красуні. Каменських стояла перед дзеркалом, повиляв тілом, щоб показати свою красу. Настя посміхалася, знімаючи себе на телефон.
До цього красуня в сторіс показувала свій сніданок. Як можна помітити, Настя правильно харчується, адже на тарілках лежали овочі та зелень.
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