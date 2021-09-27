Відома співачка Настя Каменських приголомшила поведінкою в компанії свого зіркового чоловіка Потапа

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, зроблене в домашній обстановці. Настя позувала в білому мініатюрному купальнику.

Вона сперлася на стіл, виставивши на загальний огляд свою «п'яту точку». Варто відзначити, що Каменських показала свою підкачану фігурку без прикрас. При цьому все одно не всі шанувальники оцінили соковиті форми зірки. Зате, судячи з фото, їх оцінив чоловік співачки, відомий продюсер і виконавець Потап.

"Ранкове привітання", - підписала фото Каменських.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики, яка стосувалася фігури артистки.

"Супер фото, не вірить, що це все його", «залікове фото))", «пощастило Потапу», «Ваша фігура, Настя, це щось з чимось. Просто картииииинка!", "Ширше Потапа", "Настя стала дуже вульгарна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських зачарувала виглядом в шкіряній сукні з незвичайною зачіскою:"Пантера повертається".

Ще Politeka писала, що Каменських не стримала емоцій, опинившись на одній сцені з відомою співачкою: "Так тряслася...".

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