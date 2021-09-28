Через місяць після народження сина Юрій Горбунов заговорив про народження дочки

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Юрій Горбунов після народження двох синів у шлюбі з Катею Осадчою, не перестає мріяти про дочку. Днями Горбунов повернувся до цієї теми вже в соцмережі.

Так, Катя Осадча виклала у своєму Instagram чарівне фото з місячним сином. А в підписі до кадру розповіла про народження дітей в якому віці це було. Забавно, що в коментарях до цього посту чоловік телеведучої Юрій Горбунов натякнув їй ще й на народження дочки. "А Марійка буде в 40", - прокоментував телеведучої. На це Катя відповіла йому незадоволеним емодзі.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Горбунов зізнався, що мріє про дочку, попри те, що у нього всього місяць тому народився син. Однак, за словами ведучого, його дружина не сприймає такі розмови всерйоз. "Коли я починаю цю тему, вона каже: "Припиніть, будь ласка". Поки про це не йдеться", - зізнався Юрій.

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