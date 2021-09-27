Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, розповів про зміни в поїзді
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним співаком і телеведучим. Зірка вирішив в Instagram розповісти, яка романтика зникла в поїзді.
"Куди поділася романтика?
Ну ось їду я в поїзді, в красивому вагоні, там навіть ліжко не потрібно було збирати і здавати за 16 годин до прибуття.
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Замовляю чай.
А для мене чай в поїзді-найсмачніший на землі. Т. к у провідників особлива технологія приготування була. Значить, в стакан кладеться часточка лимона, ложка/дві цукру, придушити, потім пакетик чаю і вже потім окріп. І виключно в такій послідовності.
Смак.
І ось сиджу в очікуванні цього нектару. Заходить провідниця, кладе на стіл запакований чайний пакетик, 2 стіки цукру і ставить ... паперовий стакан з окропом.
Де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?!?! Зрештою лимон де?",- написав Володимир.
Єфросиніна відразу прокоментувала публікацію:
"У будь-якій неромантичній ситуації в поїзді, нюхай наволочку!".
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