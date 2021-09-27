Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, розповів про зміни в поїзді

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним співаком і телеведучим. Зірка вирішив в Instagram розповісти, яка романтика зникла в поїзді.

"Куди поділася романтика?

Ну ось їду я в поїзді, в красивому вагоні, там навіть ліжко не потрібно було збирати і здавати за 16 годин до прибуття.

Замовляю чай.

А для мене чай в поїзді-найсмачніший на землі. Т. к у провідників особлива технологія приготування була. Значить, в стакан кладеться часточка лимона, ложка/дві цукру, придушити, потім пакетик чаю і вже потім окріп. І виключно в такій послідовності.

Смак.

І ось сиджу в очікуванні цього нектару. Заходить провідниця, кладе на стіл запакований чайний пакетик, 2 стіки цукру і ставить ... паперовий стакан з окропом.

Де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?!?! Зрештою лимон де?",- написав Володимир.

Єфросиніна відразу прокоментувала публікацію:

"У будь-якій неромантичній ситуації в поїзді, нюхай наволочку!".

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