Співачка Злата Огневич, яка стала "Холостячкою" у другому сезоні проекту розповіла, що думає про головну героїню першого сезону

Як пише Politeka.net, другий сезон романтичного реаліті-шоу" Холостячка "зі Златою Огневич стартував 17 вересня на телеканалі"СТБ". У своєму Instagram співачка, за прихильність якої прийшли поборотися 25 чоловіків, активно ділиться з шанувальниками подробицями проекту.

Злата Огневич навіть влаштувала спеціальний ефір, в якому відповіла на питання своїх шанувальників.

Так, співачка зізналася, що дивилася перший сезон фрагментарно, і вважає, що він прекрасний.

"Як і прекрасна його героїня - Ксенія Мішина. Дуже емоційна, харизматична і красива жінка", - сказала Злата Огневич.

Як відомо, у фіналі першого сезону "Холостячки" пара Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта, які не так давно оголосили про розставання, засмутивши численних шанувальників.

Раніше Politeka писала, що "Холостячку" Огневич у довгій сукні з кросівками розкритикували українки: "що за стилісти у Злати?".

Нагадаємо, що претендента на руку і серце " Холостячки "Огневич рознесли в пух і прах:" навіщо таких брати на проект?".

A ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич раптово звернулася за допомогою до українців:"чим далі - тим складніше".