Відома американська співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес захопила емоційними кадрами
Як передає Politeka.net, відео свого виступу в Нью Йорку на благодійному концерті співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
» Я так вас всіх люблю🗽 величезне спасибі моїй команді, групі і танцюристам, які допомогли втілити це шоу в життя", - йдеться в повідомленні.
Лопес блищала на сцені в чорно-золотому ТОПі з глибоким декольте. А поверх вона накинула оригінальний плащ з міським пейзажем.
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
20-річна внучка Софії Ротару в мікро-топі похвалилася схудлою фігурою: "Дуже ніжно"
У дивній загибелі знаменитого російського актора знайшли "український слід": "Хотіли налякати, але..."
Сотні птахів загадково загинули в один день, орнітологи в подиві: кадри дивного НП
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
Співачка виконала пісню On my way з романтичної комедії" Виходь за мене", яка повинна вийти до Дня Святого Валентина 2022.
Відзначимо, користувачі Мережі були в захваті як від видовища, так і від співу Дженніфер Лопес.
"Люблю тебе", "Так красиво. Я плакала", "Королева", "ти була чудова", - пишуть в коментарях.
Раніше Politeka писала, що Лопес розкуто показала засмаглу фігуру в наряді з великим вирізом
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".
A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".