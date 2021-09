Відома американська співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес захопила емоційними кадрами

Як передає Politeka.net, відео свого виступу в Нью Йорку на благодійному концерті співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

» Я так вас всіх люблю🗽 величезне спасибі моїй команді, групі і танцюристам, які допомогли втілити це шоу в життя", - йдеться в повідомленні.

Лопес блищала на сцені в чорно-золотому ТОПі з глибоким декольте. А поверх вона накинула оригінальний плащ з міським пейзажем.

Співачка виконала пісню On my way з романтичної комедії" Виходь за мене", яка повинна вийти до Дня Святого Валентина 2022.

Відзначимо, користувачі Мережі були в захваті як від видовища, так і від співу Дженніфер Лопес.

"Люблю тебе", "Так красиво. Я плакала", "Королева", "ти була чудова", - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що Лопес розкуто показала засмаглу фігуру в наряді з великим вирізом

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в ефектній сукні покрасувалася на Венеціанському кінофестивалі: "а Бетмен?".

A ще Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес в новому образі довела, що може виглядати на 20 років молодше: "Хороший ефект".