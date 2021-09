Известная американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес восхитила эмоциональными кадрами

Как передает Politeka.net, видео своего выступления в Нью Йорке на благотворительном концерте певица поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Я так вас всех люблю🗽 Огромное спасибо моей команде, группе и танцорам, которые помогли воплотить это шоу в жизнь», - говорится в сообщении.

Лопес блистала на сцене в черно-золотом топе с глубоким декольте. А поверх она набросила оригинальный плащ с городским пейзажем.

Певица исполнила песню On my way из романтической комедии "Выходи за меня", которая должна выйти ко дню Святого Валентина 2022.

Отметим, пользователи Сети были в восторге как от зрелища, так и от пения Дженнифер Лопес.

«Люблю тебя», «Так красиво. Я плакала», «Королева», «Ты была великолепна», - пишут в комментариях.

