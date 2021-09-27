Известная американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес восхитила эмоциональными кадрами
Как передает Politeka.net, видео своего выступления в Нью Йорке на благотворительном концерте певица поделилась на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
«Я так вас всех люблю🗽 Огромное спасибо моей команде, группе и танцорам, которые помогли воплотить это шоу в жизнь», - говорится в сообщении.
Лопес блистала на сцене в черно-золотом топе с глубоким декольте. А поверх она набросила оригинальный плащ с городским пейзажем.
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Отметим, пользователи Сети были в восторге как от зрелища, так и от пения Дженнифер Лопес.
«Люблю тебя», «Так красиво. Я плакала», «Королева», «Ты была великолепна», - пишут в комментариях.
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