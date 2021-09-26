Певица и актриса Дженнифер Лопес во время очередной фотосессии с акцентами на фигуре впечатлила внешностью

Дженнифер Лопес не только активно выступает, принимает участие в различных киносъемках, а также пробует себя в роли продюсера. Звезда также увлекается спортивными танцами, много работает над косметическим брендом и с недавних пор стала устраивать очень много фотосессий.

Поскольку Лопес хочет доказать, что в 52 года можно выглядеть моложе обычного, она также добавляет разные краски в образы – надевает короткие платья, выбирает дизайнерские костюмы, что не будут скрывать тело, или же просто делает акцент именно на своих формах.

Одно из фото в таком стиле вспомнили фанаты, представив кадр в Инстаграм. На фото Дженнифер предстала во всей красе и подчеркнула зону декольте весьма внушительным вырезом. Как можно заметить, чувствует себя перед камерой при этом артистка очень уверено, ведь считает, что ей нечего стесняться.

Стоит отметить, артистка после старта продаж своей линейки косметики стала активно уделять время именно внешности, ведь она также стала главным рекламным представителем косметических средств. Дженнифер Лопес очень гордится достижением, поэтому старается доказать действие своих идей на себе.

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