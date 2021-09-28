Відома співачка Настя Каменських захопила витонченою фігуркою в білому костюмі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська зірка і дружина репера Потапа Настя Каменських виклала нові фото в своєму Instagram.

"Навколо і всередині нас стільки краси і любові. Головне-помічати її і відчувати", - написала вона.

Каменських позувала на яхті, викликавши захват стрункою фігуркою, яку вигідно підкреслили білі штани і коротка кофтинка, розстебнута на грудях.

"Дуже красива", "прекрасна Анастейша❤❤❤", "чудове фото, Анастасія", "красуня", "Прекрасна", "не навколо, а ти і є сама краса, якщо ти Настя Каменських", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, кілька років тому Настя Каменських змогла скинути понад 20 кілограмів. Співачка не приховувала, що головний секрет перетворення в правильному харчуванні, і не дієтах, а саме збалансованому раціоні. Каменських підкреслює, що ніякий спорт не допоможе скинути зайву вагу поки людина не почне правильно харчуватися.

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