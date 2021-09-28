Известная певица Настя Каменских восхитила точеной фигуркой в белом костюме
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская звезда и жена репера Потапа Настя Каменских выложила новые фото в своем Instagram.
«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное - замечать ее и чувствовать», - написала она.
Каменских позировала на яхте, вызвав восторг стройной фигуркой, которую выгодно подчеркнули белые брюки и короткая кофточка, расстегнутая на груди.
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«Очень красивая», «Прекрасная Анастейша❤❤❤», «Замечательное фото, Анастасия», «Красотка», «Прекрасная», «Не вокруг, а ты и есть сама красота, если ты Настя Каменских», - пишут в комментариях.
Напомним, несколько лет назад Настя Каменских смогла сбросить более 20 килограммов. Певица не скрывала, что главный секрет преображения в правильном питании, и не диетах, а именно сбалансированном рационе. Каменских подчеркивает, что никакой спорт не поможет сбросить лишний вес пока человек не начнет правильно питаться.
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Как сообщала Politeka, Каменских в смелом наряде показала, что вытворяет на своих концертах: "Когда кажется, что немного устала..."
Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом купальнике показала фигуру без прикрас