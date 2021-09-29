Відомий виконавець Дан Балан взяв участь у бліцопитуванні, здивувавши відповідями
Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський виконавець Дан Балан, якому довгий час приписують роман Тіною Кароль, взяв участь у бліцопитуванні в радіоефірі, відповівши на провокаційні питання. Відео цього інтерв'ю опублікували на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту.
Так, серед іншого Дана поставили перед нелегким вибором, коли ведуча запитала: "Настя Каменських чи Тіна Кароль?". На секунду запнувшись, Дан відповів: "Тіна Кароль".
Також у Балана запитали: "Дихати про любов чи дихати так чуть-чуть на вушко?". Це питання повеселив артиста, він кокетливо відповів:"так трохи".
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Ще одне кумедне питання пролунало про колготках: "Колготки в сіточку або майка-сіточка?". Тут Дан вибрав колготки. У коментарях до відео на це Балану написали: "Колготки. Сподіваюся, Тіна йому підігнала свої скандальні".
Нагадаємо, Дан Балан по повній відпалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати".
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