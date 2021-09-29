Актриса "Жіночого кварталу" і популярна гумористка Катерина Нікітіна у білому купальнику показала спортивну фігуру

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху".

Так, на цей раз Катерина Нікітіна поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах актриса в білому купальнику хвалилася формами з різних ракурсів. Дівчина є популярною спортсменкою, і не упускає можливості з Разу в раз показати фігуру.

"На вулиці похолодало, а в моїй стрічці знову жарко 🔥

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Ну не можу я вас залишити без цих шикарних літніх кадрів...📸



Та й що тут приховувати.. ви ж їх любите!!!",- поділилася Катерина Нікітіна.

Шанувальники залишили для актриси безліч коментарів з різними компліментами:" красуня"," Мама, я закохався", " дуже-дуже жарко! Тобі йде"," яка ж бомбита"," ідеальна"," Богиня любові"," та тут навіть Каменських позаздрить","гаряча штучка".

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