Актриса "Жіночого кварталу" і популярна гумористка Катерина Нікітіна у білому купальнику показала спортивну фігуру
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху".
Так, на цей раз Катерина Нікітіна поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах актриса в білому купальнику хвалилася формами з різних ракурсів. Дівчина є популярною спортсменкою, і не упускає можливості з Разу в раз показати фігуру.
"На вулиці похолодало, а в моїй стрічці знову жарко 🔥
Гортайте ➡️🙈
Ну не можу я вас залишити без цих шикарних літніх кадрів...📸
Та й що тут приховувати.. ви ж їх любите!!!",- поділилася Катерина Нікітіна.
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Шанувальники залишили для актриси безліч коментарів з різними компліментами:" красуня"," Мама, я закохався", " дуже-дуже жарко! Тобі йде"," яка ж бомбита"," ідеальна"," Богиня любові"," та тут навіть Каменських позаздрить","гаряча штучка".
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