Олексій Потапенко розповів про каталог жінок легкої поведінки, в якому побачив свою майбутню дружину Настю Каменських

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) у програмі "Позаочі" зізнався, що бачив свою майбутню дружину Настю Каменських у списку елітних дівчат за викликом. Цю історію артист розповів, відповідаючи на питання про найнеймовірніші фейки і чутки про дует Потапа і Насті.

За словами Олексія, на початку кар'єри вони з Настею були більш закритими, ніж зараз, це і було причиною того, що постійно з'являлися всякі чутки і плітки про їх дуеті. "Придумували, що я якийсь депутатський синок, а вона - повія з Одеси", – розповів артист про фейки того часу.

Також Потап розповів про те, як бачив свою теперішню дружину в каталозі елітних дівчат легкої поведінки. До того ж там були інші відомі артистки, серед яких Віра Брежнєва і Даша Астаф'єва. "Я запитую:" тоді можна замовити їх?"Мені знайомий каже:" так, можна. Вони співають, і ще можна з ними провести ніч". Ось така історія", - розповів Потап.

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