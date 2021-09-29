Актриса Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу "Україна має талант", зголосилася допомогти одному з учасників

31-річна зірка після "Холостячки" вирішила продовжити "дружбу" з ТВ-проектами і спробувала свої сили в шоу вже іншого формату. І відразу в дуже відповідальній ролі - судді. Напарниками Ксенії стали хореограф Женя Кот і шоумен Сергій Притула. Прем'єра "Україна має талант" відбудеться 23 жовтня на СТБ.

На офіційній сторінці шоу в Instagram поділилася цікавим фрагментом одного з ефірів, передає Politeka.net. Мішина зголосилася допомогти учаснику - ілюзіоністу і фокуснику Іллі Фрунзі. Вона погодилася стати добровольцем для одного з його номерів. Актрисі довелося левітувати над сценою в руках вмілого учасника.

"Я вірю в магію і вірю, що в нашому світі є те, що не піддається аналізу і логічному поясненню. Але це не означає, що людей з екстрасенсорними здібностями не існує, - поділилася Мішина своїми емоціями, - І я дійсно повірила нашим учасникам, що людські здібності можуть бути настільки безмежними».

А от чи вдасться Іллі здивувати зіркове журі "Україна має талант", українці зможуть побачити вже зовсім скоро.

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