Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, виявилася героїнею красивих фото



У середині вересня стартувало шоу "Холостячка" , в якому співачка хоче знайти своє справжнє кохання, повідомляє Politeka.net.

У другому випуску Златі Огневич у гарних вбраннях приготували безліч сюрпризів.

Артистка вгадувала залицяльників із закритими очима, взяла участь в яскравій фотосесії в басейні і безліч іншого.

У мережі вирішили згадати одні з яскравих знімків випуску.

"Фотопідбірка з неймовірного 2 випуску # холостячка 🌹

Гортайте карусель і пишіть, момент, який вам запам'ятався найбільше👇", - написали автори поста.

За 50 хвилин пост зібрав понад 100 лайків.

"Крута фотосесія😍 😍 😍 😍", - написала одна з користувачок мережі.

Зазначимо, у другому випуску шоу покинули відразу два учасники: Ігор Присяжнюк несподівано заявив про відхід, а власник IT-компаній Євген Селютін не отримав бутоньєрку, адже Злата вважала його нерішучим.

Злата Огневич в одному з інтерв'ю розповіла, що у неї були невдалі досвіди у відносинах з чоловіком. За словами артистки, хлопці користувалися її довірливістю. Зараз дівчина налаштована на рішучий пошук гідного партнера по життю.

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