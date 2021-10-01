Глядачі гаряче обговорюють несподівану кінцівку чергового випуску шоу про стосунки "Екси"

Так, на сторінці "Нового каналу" в Instagram проспойлерили, чим завершиться третій ефір "Ексів 3" з ведучими Олександром Педаном і Катериною Єжовою, передає Politeka.net. Нагадаємо, парочки приходять на шоу, щоб розібратися в собі і своїх стосунках. Кожен випуск учасники проходять випробування, і ті, хто так і не досяг компромісу, вилітають з проекту.

В останньому ефірі в номінації опинилися дві пари Денис Ходаковський з Марією Красносельською і Вадим Нігай з Віолеттою Пилипенко. У підсумку, з проектом попрощалися останні. Примітно, що для багатьох ця пара стала фаворитами на шоу "Екси".

"Увага, спойлер💣 На другому фото - екси, які покинули проект цього тижня. Згоден з рішенням ведучих і учасників?", - йдеться в підписі.

Вадим Нігай відгукнувся в коментарях, подякувавши всім, хто їх підтримував: "Всім пока, спасибі всім хто вболівав за нашу пару 🥰 і тримайте спинки рівно".

Користувачі бурхливо коментують виліт пари. Більшість вважають це незаслуженим.

"Шкода що вас вигнали, пара була найдостойніша"

"Насправді дуже сподівалася що піде Маша з Денисом, у них ось реально не видно зрушень"

"Категорично не згодна з голосуванням! Красиві, на них приємно дивитися, вони з тих пар, хто щиро хотів працювати над відносинами!"

"Категорично не згодні, вони не заслужили так рано покинути проект.

Були пари які більше гідні цього!!!"

"А сенс голосувати учасникам, якщо все одно все вирішує тільки голос ведучих"

Нагадаємо, учасник шоу "Екси" осоромився перед дівчиною: "він же цю пісню Ксенії Мішиної співав"

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