"Прекрасно доповнюєте один одного"

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) випустила новий сингл, присвячений відносинам зі своїм колишнім чоловіком Дзідзьо, але при цьому в Мереж їй бажають щастя з новим чоловіком

Так, Ярослава днями презентувала нову композицію "Любов любов", в якій переосмислює 20 років стосунків зі співаком Дзідзьо (Михайлом Хомою). SLAVIA досліджувала свої почуття після розлучення, присвятивши композицію всім жінкам, які переживають подібне у своєму житті.

Артистка впевнена, що жодна дівчина не повинна бути в тіні коханого, а намагатися реалізовувати власний потенціал.

SLAVIA завжди мріяла попрацювати з оркестром. І доля піднесла їй такий шанс: "Любов Любов" була записана під акомпанемет оркестру. Допоміг їй у цьому давній знайомий ще зі шкільних часів диригент Тарас Демчишин. Чоловік покинув кар'єру в Японії і примчав в Україну, щоб зайнятися спільними проектами з Ярославою.

За словами Демчишина, її пісні він почув, будучи в Японії: "Я захопився її чудовими, душевними піснями і поезією. Хочеться, щоб молоде покоління українців виховувалося саме на її піснях, тому що в них вкладені душа, любов, радість, переживання".

Шанувальники SLAVIA, до речі, вважають, що між співачкою і диригентом відбувається щось більше ніж просто співпраця. У численних коментарях парочці бажають щастя в особистому житті:

"Чистий голос у Славії, як джерельна вода!!! У ваших руках, Тарас, Славія стане взірцем справжньої української пісні!"

"Славія, Тарасе, ви обидва заслуговуєте щастя. Ви так прекрасно доповнюєте один одного. Щастя вам і любові!!!"

"Дуже хороша пісня, голос і ви удвох. Багато українців хочуть бачити вас разом по життю. Сподіваюся, що наші мрії збудуться. 😊"

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