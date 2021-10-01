Бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку називають його "таємною дружиною", засвітилася на курорті в Європі

На одній з фан-сторінок 47-річній Таюне в Instagram опублікували фото, на яких блондинка постала під час подорожі по Німеччині, передає Politeka.net.

"У середині Євротуру ми опинилися у Вісбадені. День відпочинку. Чудове місто, чудова прогулянка! Відпочили, зарядилися, завтра знову в дорогу! #таюне #taune # ov #oleggvynnyk #evrotour", - йдеться в підписі.

На кадрах "таємна дружина" Винника, в зручному для прогулянці вбранні та кепці, розслаблялася в ресторані з видом на старовинний собор. На одному з фото співачка поклала ноги на стіл, милуючись краєвидами. Крім того, позувала на алеях і біля фонтанів.

Також Таюне відобразили на щаблях ресторану "Курхаус Баден-Бадена" (курорт, казино і конференц-комплекс в Баден-Бадені в землі Баден-Вюртемберг, розташований в передмістях Шварцвальда і побудований на місці старого будинку XIX століття).

"Люблю я тебе❤️"; "Моя красуня просто супер❤️", - коментують фанати співачки.

Зазначимо, Олег Винник приховує своє особисте життя, але в Мережі вже давно подейкують про його романтичні стосунки зі Сватко. Деякі заявляють, що вони одружені ще з часів студентства і у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

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