Відома актриса Ксенія Мішина, головна героїня "Холостячки" показала, з ким живе

Ксенія Мішина публікує в Instagram досить багато різних фото і Відео зі зйомок. Зірка проводить на знімальному майданчику майже весь свій час, а вільні дні повністю приділяє синові.

Цього разу артистка вирішила показати, як відпочиває у себе вдома у вільний час. Її компаньйоном стала домашня улюблениця, яка обожнює масаж. Ксенія не встояла:

"Подивіться, як вона обожнює масаж лапок. Просто балдіє, моя собака улюблена. Ось такі зевули. Балдеж, ой балдеж... і ось так ось ми дякуємо після, я люблю тебе" - висловилася Ксенія.

До слова, не так давно Ксенія була щаслива у відносинах зі своїм коханим Олександром Еллертом, який був її обранцем на "Холостячку". Вони жили разом і планували майбутнє, проте раптово розлучилися і відмовилися говорити про те, що трапилося. Єдиною інформацією про це став пост Ксенії в Instagram.

Також Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", зізналася, чому приховує сварку з Олександром Еллертом.

За слова Ксенії, її не бентежить, що люди цікавляться нею, але вона хотіла б транслювати своїм глядачам і шанувальникам щось хороше. А ось ділиться проблемами, як вважає актриса, погана ідея. "Зараз така епоха, що ти можеш бути ближче до людей. Для мене це більше про спілкування з глядачем", - говорить Мішина.

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