Черговий випуск "Холостячки 2" здивував несподіваним поворотом
Автори проекту вирішили показати, які можуть бути діти у Злати Огневич від учасників шоу. Використавши спеціальну програму надали наступні кадри:
"Тато, впізнаєте дитину?"- звернулася Злата до учасників.
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Дізнатися своїх ймовірних нащадків змогли не всі.
"Які Гарні діти", - вигукнула" Холостячка", побачивши фото.
Виявилося, що так, згідно з розрахунками програми, можуть виглядати діти Злати від Вінченцо Дулепи (Веніаміна Дулепи).
"Батько" визнав, що подібність є.
Таких дітей пророкував Златі з Іллею Закорецьким.
"Вони на Злату не схожі, вони на мене не схожі, вони швидше схожі на індусів якихось", - відреагував"батько".
Не зміг собі уявити таких дітей зі Златою Огневич і наступний учасник:
Всі дітки були красивими, але все ж я для себе виділила дітей від Вінченцо", - сказала в результаті Злата.
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