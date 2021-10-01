Черговий випуск "Холостячки 2" здивував несподіваним поворотом

Автори проекту вирішили показати, які можуть бути діти у Злати Огневич від учасників шоу. Використавши спеціальну програму надали наступні кадри:

"Тато, впізнаєте дитину?"- звернулася Злата до учасників.

Дізнатися своїх ймовірних нащадків змогли не всі.

"Які Гарні діти", - вигукнула" Холостячка", побачивши фото.

Виявилося, що так, згідно з розрахунками програми, можуть виглядати діти Злати від Вінченцо Дулепи (Веніаміна Дулепи).

"Батько" визнав, що подібність є.

Таких дітей пророкував Златі з Іллею Закорецьким.

"Вони на Злату не схожі, вони на мене не схожі, вони швидше схожі на індусів якихось", - відреагував"батько".

Не зміг собі уявити таких дітей зі Златою Огневич і наступний учасник:

Всі дітки були красивими, але все ж я для себе виділила дітей від Вінченцо", - сказала в результаті Злата.

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