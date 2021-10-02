Різкі зміни в зовнішності Алли Пугачової не помітить хіба що сліпий

Примадонна після тривалої ізоляції у зв'язку з коронавірусом (відсиджувалася в їх з Максимом Галкіним замку в селищі Грязь) останнім часом стала часто з'являтися в світі. Алла Борисівна ходить по світських раутах, ювілеях і прем'єрах. Днями її помітили на дні народження Олега Газманова (влітку тому виповнилося 70 років, але відсвяткував він тільки зараз).

Свіжі кадри з Пугачовою наробили шуму в Мережі. Всі дивуються, як молодо вона виглядає в свої 72. Алла Борисівна перетворилася на платинову блондинку, а її обличчя помітно "розгладилося". Користувачі стали підозрювати, що їм показують двійника Пугачової.

"Взагалі це не Алла"; "Що стало з нею? На себе не схожа"; "Дивно, але думаю - не нона це"; "А куди вони поділи справжню Пугачову?"; "Фотошоп, але не впізнати Аллочку"; "Зупиніться, шановні! Дивитися прямо соромно"; "Страх Господній, неприродно!"; "Схожа на Регіну Дубовицьку, ведучу "Аншлагу"; "Обличчя як у дівчинки😍 👍"; "Поверніть нам справжню Аллу, а не це, що на фото", - коментують в Мережі.

Нагадаємо, Пугачова вийшла в люди в спортивному вбранні, на обличчі жодної зморшки: "сильна жінка"

Як повідомляла Politeka, Галкін показав улюблене заняття їх з Пугачової дочки, кадри потрапили в мережу: "що ми будемо робити?".

Також Politeka писала, що Пугачову підловили з відомим співаком прямо на вечірці: "Аж не знає, як себе вести".