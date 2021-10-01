Переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан та її коханий Михайло Заливако заговорили про весілля

Як пише Politeka.net, герой 11 сезону шоу "Холостяк" бізнесмен Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан вже тривалий час живуть разом. У своїх Instagram пара часто ділиться спільними романтичними фото, часто з’являється разом на світських заходах та їздить відпочивати.

Нещодавно Богдан із Заливако полетіли на weekend до Італії, звідки публікують красиві спільні кадри.

"Коли вгадав з порою року, країною, містом і людиною поруч 😉", - написав в одному із постів Михайло Заливако.

Шанувальники поставили багато лайків та написали коментарі.

"Обожнюю вас 😍❤️😘", " ну котики же😍", "Такі милі 😍 щастя вам ❤️", "Міша дуже приховує свої почуття, тому на першому місці пише все, що типу найголовніше ... насправді він дуже чуттєва і ранима людина 🙌ну це психологія, товариші)))", " Такі милі, гарного відпочинку❤️", " Думаю, що можна трішки змінити порядок слів, перше має бути кохана людина, а все інше вже потім😍", " Бажаю щастя❤️", "Міша любить і хвилюється .. Вона-ні .. Просто "вгадала" людину..", " Народ, останнє слово, те, до якого ви чіпляєтеся... це І Є "ЗАВЕРШЕННЯ!" Тобто остаточний вибір!! ВСЬОГО ПРЕКРАСНОГО !!! Міша і Анна будьте щасливі! У будь-який час року, і в будь-якій точці світу!) ❤️", - написали в мережі.

Що цікаво, нещодавно Михайло та Анна брали участь в пост-шоу "Як вийти заміж". На запитання ведучого Григорія Решетника про весілля Заливако сказав, звертаючись до Анни: "Пам’ятаєш, ми казали, що рік, так?". На що дівчина відповіла, що "всьому свій час" й вони поки насолоджуються одне одним.

Рaніше Politeka писaлa, що переможниця "Холостяка" Богдан розкрила рот від італійських красот, з'явилося фото: "О, динозавр".

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" Богдан в обіймах Заливако оголосила про важливу подію: "Вітаю, ви класна пара!".

A ще Politeka повідомлялa, що "Холостяк" Заливако нарвався на шпильки через фото з Ганною Богдан на відпочинку: "Ви на роботі буваєте?".