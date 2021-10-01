Співачка і актриса Дженніфер Лопес прогулялася в короткій сукні на вулиці і вразила зовнішністю

Останнім часом почали поширюватися чутки про сварку Бена і Дженніфер, проте пара спростувала це і без коментарів – з'явилася на романтичній прогулянці і не приховувала своїх відносин. Причому поцілунки перед камерами були цілком показовими.

Нещодавно перед від'їздом Аффлека Дженніфер вирушила з артистом на ще одну романтичну прогулянку. У короткій темній сукні Лопес прогулялася на вулиці за руку з коханим. Причому зірка вибрала для сміливого лука темно-коричневі ботфорти, дизайнерську сумку і розпустила волосся.

Такий образ повністю зробив акцент на її фігурі і доглянутому зовнішньому вигляді, яким 52-річна виконавиця особливо пишається. Лопес впевнено пройшлася перед об'єктивами і не стала позувати, хоч шанувальникам і так вдалося побачити її з нового боку.

Раніше з'явилися кадри з Сен-Тропе, де відпочивала артистка разом з Аффлеком. Зараз кохані виглядають дуже щасливими і задоволеними, зовсім не ховаються від преси і насолоджуються часом один з одним.

В цілому, оскільки вони не ховалися від папараці, так що в мережі з'явилося безліч знімків пари. А також кілька кадрів опублікували самі фанати, які захопилися помолоділим виглядом Дженніфер.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

Як повідомляла Politeka, апетитна Дженніфер Лопес в топі з бантом покрасувалася на відпочинку з Аффлеком: кадри.

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в шортиках побалувала зовнішнім виглядом після дня народження: фото.