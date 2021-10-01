Певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась в коротком платье на улице и сразила внешностью

В последнее время начали распространяться слухи о ссоре Бена и Дженнифер, однако пара опровергла это и без комментариев – появилась на романтичной прогулке и не скрывала своих отношений. Причем поцелуи перед камерами были вполне показательными.

Недавно перед отъездом Аффлека Дженнифер отправилась с артистом на еще одну романтичную прогулку. В коротком темном платье Лопес прогулялась на улице за руку с возлюбленным. Причем звезда выбрала для смелого лука темно-коричневые ботфорты, дизайнерскую сумку и распустила волосы.

Такой образ полностью сделал акцент на ее фигуре и ухоженном внешнем виде, которым 52-летняя исполнительница особенно гордится. Лопес уверенно прошлась перед объективами и не стала позировать, хоть поклонникам и так удалось увидеть ее с новой стороны.

Ранее появились кадры из Сен-Тропе,где отдыхала артистка вместе с Аффлеком. Сейчас возлюбленные выглядят очень счастливыми и довольными, совсем не скрываются от прессы и наслаждаются временем друг с другом.

В целом, поскольку они не прятались от папарацци, так что в Сети появилось множество снимков пары. А также несколько кадров опубликовали сами фанаты, которые восхитились помолодевшим видом Дженнифер.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.