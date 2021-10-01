Певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась в коротком платье на улице и сразила внешностью
В последнее время начали распространяться слухи о ссоре Бена и Дженнифер, однако пара опровергла это и без комментариев – появилась на романтичной прогулке и не скрывала своих отношений. Причем поцелуи перед камерами были вполне показательными.
Недавно перед отъездом Аффлека Дженнифер отправилась с артистом на еще одну романтичную прогулку. В коротком темном платье Лопес прогулялась на улице за руку с возлюбленным. Причем звезда выбрала для смелого лука темно-коричневые ботфорты, дизайнерскую сумку и распустила волосы.
Такой образ полностью сделал акцент на ее фигуре и ухоженном внешнем виде, которым 52-летняя исполнительница особенно гордится. Лопес уверенно прошлась перед объективами и не стала позировать, хоть поклонникам и так удалось увидеть ее с новой стороны.
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Ранее появились кадры из Сен-Тропе,где отдыхала артистка вместе с Аффлеком. Сейчас возлюбленные выглядят очень счастливыми и довольными, совсем не скрываются от прессы и наслаждаются временем друг с другом.
В целом, поскольку они не прятались от папарацци, так что в Сети появилось множество снимков пары. А также несколько кадров опубликовали сами фанаты, которые восхитились помолодевшим видом Дженнифер.
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".
Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.