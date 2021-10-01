Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, похвалилася своєю чудовою розтяжкою

До своєї участі в проекті Ульянова займалася гімнастикою, передає Politeka.net. Після перемоги в шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала більше бувати на телебаченні, а також вести свій Instagram.

Відомо, що нещодавно колишня гімнастка стала телеведучою на одному з музичних телеканалів. Про свої успіхи зірка мережі розповідає в Instagram, на який у неї підписані 284 тисячі користувачів мережі.

На одних з нових фото Даша Ульянова похвалилася ідеальною розтяжкою.

Красуня позувала в чорному боді й панчохах, вона піднімала ногу лежачи на підлозі, а також витягувалася в повний зріст.

"Ти критикуєш себе роками, але це ні до чого не призводить. Спробуй прийняти себе і подивися, що станеться 💫 1/2?☺ ️ ",- написала переможниця "Холостяка".

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"🔥 вже скільки пройшло з Холостяка а я не перестаю милуватися 💥", "Красуня😍❤️", "Це дуже красиво ❤️😍😍", "Естетичне задоволення 😍😍😍", "Шикарна 🔥🔥🔥", "Уухх 🔥🔥🔥 вибрати неможливо. Тільки милуватися", " Боже мій як це красиво👏", - написали користувачі Мережі.

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