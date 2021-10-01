Відома телеведуча Катя Осадча показала, як виглядає без краплі макіяжу між зйомками
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу"Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.
Так, цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Хоч нещодавно Катя Осадча народила третього сина, проте вона зовсім не дає собі відпочити. Телеведуча постійно показує кадри зі зйомок і працює в режимі нон-стоп. На кадрі втомлена Осадча позує на камеру без краплі макіяжу.
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"День, коли не вистачає часу на сторіз", — додала до фото Катя Осадча.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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