Відома телеведуча Катя Осадча показала, як виглядає без краплі макіяжу між зйомками

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу"Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Того ж року у них народився син Іван, а місяць тому Осадча народила йому другого сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Хоч нещодавно Катя Осадча народила третього сина, проте вона зовсім не дає собі відпочити. Телеведуча постійно показує кадри зі зйомок і працює в режимі нон-стоп. На кадрі втомлена Осадча позує на камеру без краплі макіяжу.

"День, коли не вистачає часу на сторіз", — додала до фото Катя Осадча.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, Осадча показала, як поєднує зйомки та догляд за дитиною, якій трохи більше місяця: "Джеймс Бонд"

Також, Осадчій після Каменських і Дорофєєвої знайшли нову заміну в "Світському житті": "Як красиво, але..."

Politeka розповідала, Осадча блищить на модних вечірках, поки Горбунов мріє про дочку: "Всі такі гарненькі"