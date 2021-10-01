Ведучий тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав місце, від якого захоплює дух

Так, 38-річний український журналіст і мандрівник продовжує вивчати Пакистан. У своєму мікроблозі в Instagram ведучий "Світ навиворіт" показує фрагменти зйомок і ділиться враженнями, яких ой як багато.

У новому пості Комаров зізнався, що в Пакистані "дивувався кожен день", передає Politeka.net. Мандрівник побував на кладовищі гігантських кораблів, розташованому на 10-кілометровому узбережжі в Гадані, приблизно в 40 км від Карачі, найбільшого міста Пакистану. Це закрите для ЗМІ місце, але Дмитру вдалося отримати дозвіл.

"Гігантські судна вручну розрізають на дрібні шматки буквально за 2 місяці. Справжня чоловіча робота, дуже складна і небезпечна. Навколо все гримить, горить, падають уламки розміром з будинку", - поділився Комаров.

За словами ведучого "Світ навиворіт", в цьому місці не просто роблять гроші, розрізаючи кораблі і продаючи метал - "тут рятують планету від забруднення, а морським узбережжям не дають перетворитися на кладовища старих кораблів".

Користувачі подякували Дмитру за "екскурсію" , в передчутті класного випуску:

"Спасибі велике, Діма ❤️"; "дуже подобаються ваші передачі. Подальших творчих успіхів вам"; " Діма, спасибі!!! А за зміну заплатили?😉"; Супер 🔥 чекаю)".

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