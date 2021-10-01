Ведущий трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал место, от которого захватывает дух

Так, 38-летний украинский журналист и путешественник продолжает изучать Пакистан. В своем микроблоге в Инстаграм ведущий "Мир наизнанку" показывает фрагменты съемок и делится впечатлениями, которых ой как много.

В новом посте Комаров признался, что в Пакистане "удивлялся каждый день", передает Politeka.net. Путешественник побывал на кладбище гигантских кораблей, расположенном на 10-километровом побережье в Гадани, примерно в 40 км от Карачи, крупнейшего города Пакистана. Это закрытое для СМИ место, но Дмитрию удалось получить разрешение.

"Гигантские суда вручную разрезают на мелкие куски буквально за 2 месяца. Настоящая мужская работа, очень сложная и опасная. Вокруг все гремит, горит, падают обломки размером с дома", - поделился Комаров.

По словам ведущего "Мир наизнанку", в этом месте не просто делают деньги, разрезая корабли и продавая металл - "тут спасают планету от загрязнения, а морским побережьям не дают превратиться в кладбища старых кораблей".

Пользователи поблагодарили Дмитрия за "экскурсию", в предвкушении классного выпуска:

"Спасибо большое, Дима ❤️"; "Очень нравятся ваши передачи. Дальнейших творческих успехов вам"; "Дима, спасибо!!! А за смену заплатили?😉"; Супер 🔥 ждууу)".

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