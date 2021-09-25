Известный телеведущий программы "Мир наизнанку" и журналист Дмитрий Комаров отважился на смертельно опасный поступок

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

На этот раз на странице телеканала "1+1" опубликовали новую серию фото. Дмитрий Комаров отправился в Пакистан, чтобы показать, как добывается уголь в местных шахтах.

Уже завтра в 18:30 на телеканале 1 + 1 выйдет новая серия «Мира наизнанку», в которой главный путешественник страны Дмитрий Комаров @komarovmir покажет, как добывают уголь в Пакистане и рискнет спуститься в шахту, где постоянно происходят несчастные случаи. Команда «Мира наизнанку» продолжает изучать закрыт для туристов регион Белуджистан. Посольства и Министерства иностранных дел не рекомендуют гражданам своих стран ездить в эти места, а журналисты могут попасть сюда только в сопровождении военных.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев пойдут на отважный шаг и спустятся в шахту, чтобы узнать, в каких условиях работают пакистанские шахтеры. Спускаться им придется на деревянной вагонетке, не поднимая головы, и без средств самоспасения. Которое будет удивление команды, когда они узнают, что руководитель шахты, которому она приносит большие доходы, ни разу не был внизу, так как считает это слишком опасным. Также Дмитрий Комаров покажет, как туристов охраняют в закрытом городе Кветте. Дипломатам, официальным делегациям и журналистам здесь можно жить только в одном отеле - Кветта Серена Отель. Именно его называют самым безопасным местом в городе. Территорию отеля, внешне напоминает египетский или турецкий курорт, одновременно охраняют 27 вооруженных охранников.

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