Відома балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розкрила умови свого райдера і розповіла, яка зарплата у прима-балерина

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою примою-балериною театру опери та балету. Відома танцівниця також вже кілька сезонів з'являється в шоу "Танці з зірками" як суддя.

Так, цього разу Катерина Кухар прийшла на шоу "Ранок у Великому місті" з Олександрою Кучеренко. Ведуча задала їй 33 питання, на які балерина повинна була швидко відповісти.

Перше питання було про найбільшу брехню, яку Катерина про себе чула. Суддя "Танців з зірками" зі сміхом відповіла, що це слово "Стерва",

Також, балерина зізналася, що ночами є сирокопчену ковбасу, поки ніхто не бачить.

Катерині Кухар дарують безліч подарунків, проте серед усіх вона виділила найдивніший - Золотий ключ.

Після, ведуча перейшла до фінансових питань, і також запитала її про райдер. Катерина Кухар розкрила три перших пункти райдера: ароматичні свічки, квіти та цукерки.

Останнім, Кухар розкрила, який у неї був найбільший гонорар за виступ, і назвала суму в 10 тисяч доларів. Також, вона додала, що зарплата прими-балерини театру опери та балету зараз становить 15 тисяч гривень.

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