Українська телеведуча Ольга Фреймут показала ідилію з чоловіком

Вже кілька років зірка українського ТБ заміжня з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, передає Politeka.net. Пара виховує двох дітей - Валерія і Євдокію, які народилися в 2016-му і 2017-му роках відповідно.

Також У Ольги Фреймут є старша дочка, Злата.

Телеведуча не особливо розкриває деталі особистого життя, але іноді все ж ділиться яскравими кадрами, де вони демонструють один одному свою ніжність.

Так, наприклад, на одному з фото в сторіс Ольга Фреймут позувала з Володимиром Локотко на ліжку. Телеведуча поклала голову на живіт коханого, і обійняла його за плече.

Зазначимо, Ольга Фреймут і Володимир Локотко почали будувати відносини з квітня 2015-го. Телевудещая розповіла, що роман почався під час їх спільного візиту на могилу Габріель Шанель в Швейцарії.

В одному з інтерв'ю телеведуча зізналася, що з першої зустрічі з майбутнім чоловіком відчувала себе захищеною.

Обидва почали спілкуватися по роботі, а потім Ольга зрозуміла, що відчуває до Володимира щось більше. Тоді зірка зізналася в цьому Локотко. Почуття виявилися взаємними. Пізніше пара почала зустрічатися і одружилася.

Нагадаємо, що Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися

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