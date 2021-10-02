Цікавий момент на "Холостячці 2" зі співачкою Златой Огневич виявився вирізаним з остаточної версії шоу

Але один з учасників проекту розсекретив, що сталося. Під час другого випуску, що вийшов в ефір 24 вересня, продюсери придумали для Злати завдання: їй потрібно було вгадати по фото, від кого діти. За допомогою комп'ютерної графіки і справжніх знімків співачки і її залицяльників генерувалися кадри, як би виглядали їх гіпотетичні спадкоємці.

Огневич дуже сподобалися світловолосі "дочка і син", яких вона вважала найкрасивішими. Зірка довго не могла вгадати, від кого ж вони. "Батьком" виявився 31-річний Вінченцо Дулепа, який приїхав з Лондона підкорювати серце "Холостячки".

Правда, ці кадри надалі вирізали, але чоловік вирішив їх все-таки показати у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"У другому випуску нам вирішили показати, як приблизно будуть виглядати наші діти зі Златою. Дивіться відео, там хохма😄. І все ж питання до вас:

Вам діти більше схожі на моїх або все таки на Влада Ясько? До речі, саме ці дітки найбільше сподобалися Златі Огневич🥰. Момент вирізали з шоу, але я не зміг не поділитися з вами♪"

"Схожі на вас обох❤️ відразу зрозуміло чим❤️"; "І це тільки початок👏 👏 🔥", - коментують користувачі.

Раніше Politeka писала, що Огневич в розпал ефірів " Холостячки "заявила про важливі зміни:" вирішила знову повернутися до свого..."

Нагадавши, з'ясувалося, з ким з учасників шоу "Холостячка" у Огневич будуть найкрасивіші діти: "Тату, дізнаєтеся?»