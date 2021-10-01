37-річна українська співачка Оля Полякова у красивому образі вирішила поінтригувати українців
Артистка любить дивувати своїх шанувальників, часто змінюючи образи, повідомляє Politeka.net.
Красуня часто з'являється в вбраннях, які вражають своєю сміливістю, вона змінює колір волосся, і робить яскраві макіяжі.
А ось на новому фото зірка вирішила здивувати своєю ніжністю.
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Цього разу Оля Полякова опублікувала фото в Instagram, з'явившись в сукні у смужку і з пишною рожевою спідницею. Красива зачіска з великими хвилястими локонами стала відмінним доповненням до образу співачки.
Не можна не зазначити, що артистка в такому образі виглядала значно молодше.
У підписі зірка заінтригувала шанувальників:
"У мене для Вас сюрприз! 🔥 Тільки тссс🤫", - написала українська знаменитість.
Всього за кілька хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коммнетареів. Користувачі Мережі по достоїнству оцінили кадр, написавши багато компліментів.
"Дуже красиво😍", "яка ви красива", " неймовірна красуня дуже красиве довге біле кучеряве волосся круто крута блондинка ❤️🙌 🔥", "Оля, ви супер!🔥 ❤ ️ ",- прокоментували користувачі Мережі.
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