Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова розказала, чому не зробить пластику

Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика, з яким до весілля зустрічалася не один рік. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині рік тому, а не так давно у пари з'явилася дитина.

Катерина не перериває свою діяльність блогера і постійно відповідає на найрізноманітніші питання в мережі. Найчастіше не обходиться без критики, адже дівчина набагато молодша за свого чоловіка, який вже був не один раз одружений. І цього разу дівчину підкололи:

"Краще зробити ніс, він все псує" - різко висловилася одна з користувачів мережі.

Катерина поспішила відповісти: "чоловік сказав розлучиться, якщо я зроблю ніс. Він мене полюбив за мій ніс. Так що доведеться вам терпіти, дівчина. Ну або відписатися, як варіант".

Також в нових сторіс блондинка торкнулася теми операції на грудях. Дівчина розповіла, що для неї дуже актуальне це питання.

"Я дуже сильно хочу зробити груди. Я сподіваюся, після грудного вигодовування обов'язково це зроблю", - розповіла Катерина.

Також Репяхова розповіла, чому раніше вона поскаржилася на життя. На одній з публікацій на своїй сторінці в Instagram вона написала собі листа в майбутнє, де вказала, що на даний момент не задоволена своїм життям.

Вона пояснила, що незадоволена життям, оскільки хоче більше заробляти.

"Хочу своє житло. Поки не можу собі цього дозволити", — зізналася Дружина Віктора Павлика.