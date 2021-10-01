Відома телеведуча Ольга Фреймут показала знімок з дочкою, яка виглядає старше зоряної мами

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут у своїх Instagram-сторіс здивувала новим фото зі старшою дочкою Златою і поділилася новинами. Так, виявилося, що видавництво телезірки готує до випуску нову книгу під назвою: "Мам, ну ти нормальна?". Так що знімок з донькою-підлітком до цієї новини дуже підходить.

На фотографії, яку зробила Злата, вони з Олею відображені в домашній обстановці. При цьому дівчина позує при повному параді - на ній світла кофточка, прикраси і яскравий дорослий макіяж. А ось Фреймут майже без макіяжу і укладання, і виглядає вона молодше виття дочки.

"Коли робиш з донькою селфі, у тебе є один дубль. Навіть вираз обличчя не встигаєш налаштувати", - підписала сторіс Ольга. Також вона розповіла про книгу, яку готує випустити її видавництво.

Нагадаємо, Фреймут вирішила навчити українців правильно цілуватися: "Оля, пропагуєте лицемірство".

Як повідомляла Politeka, Фреймут засвітилася в незвичайному для себе образі і зробила зізнання: "Подруга милується мною, коли я...".

Також Politeka писала, що Фреймут розговорилася про свої уподобання і звернулася до українців: "Порадьте, будь ласка".