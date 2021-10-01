Известная телеведущая Ольга Фреймут показала снимок с дочерью, которая выглядит старше звездной мамы

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут в своих Instagram-сторис удивила новым фото со старшей дочерью Златой и поделилась новостями. Так, оказалось, что издательство телезвезды готовит к выпуску новую книгу под названием: "Мам, ну ты нормальная?". Так что снимок с дочкой-подростком к этой новости очень подходит.

На фотографии, которую сделала Злата, они с Олей запечатлены в домашней обстановке. При этом девушка позирует при полном параде – на ней светлая кофточка, украшения и яркий взрослый макияж. А вот Фреймут почти без макияжа и укладки, и выглядит она младше вой дочери.

"Когда делаешь с дочкой селфи, у тебя есть один дубль. Даже выражение лица не успеваешь настроить", - подписала сторис Ольга. Также она рассказала о книге, которую готовит выпустить ее издательство.

Напомним, Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться: "Оля, пропагандируете лицемерие".

Как сообщала Politeka, Фреймут засветилась в необычном для себя образе и сделала признание: "Подруга любуется мной, когда я...".

Также Politeka писала, что Фреймут разговорилась о своих предпочтениях и обратилась к украинцам: "Посоветуйте, пожалуйста".