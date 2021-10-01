Молода українська співачка Lida Lee, яка стала учасницею нового сезону "Танців з зірками", порадувала фанатів новою світлиною

Як пише Politeka.net, молода співачка Lida Lee починала свою співочу кар’єру як бек-вокалістка популярного Дмитра Монатіка. Пізніше дівчина засвітилася на шоу "Голос країни". Продюсуванням співачки займалася компанія Монатіка Monatik Corporation. Як відомо, контракт із Lida Lee підписували на 10 років, однак вже через рік Дмитро Монатік припинив свою співпрацю з артисткою, пояснивши це тим, що вона "готова самостійно малювати своє майбутнє".

Натомість дівчина сказала, що таке рішення Monatik Corporation було для неї абсолютно неочікуваним.

"Я не була готова до цього. Мені шкода, що так сталося, однак попереду власний шлях", - сказала Lida Lee.

Зараз у співачки немає продюсера, вона займається сольною кар’єрою, а нещодавно погодилася стати учасницею шоу "Танці з зірками".

Попри щільний графік, у своєму Instagram дівчина часто ділиться світлинами із шанувальниками. Цього разу Lida Lee показала, як розслабляється у ванній з піною після важкого дня.

"Після всього 🤍 ", - коротко написала дівчина.

Шанувальники оцінили публікацію виконавиці та написали багато коментарів.

"З Днем Народження, розкішні ніжки! 🎂💖👣🌹🌺🍾🥂", " 😍😍😍", " Удачі", " 😍🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що зірка "Папіка" Петрожицька публічно звернулася до своєї екс-суперниці: "Радію за тебе!".

Нагадаємо, що експідопічна Монатіка Ліда Лі вбила новою зачіскою, кадри в образі: "Блін, вау!".

A ще Politeka повідомлялa, що експідопічна Монатіка розповіла про спонсора в шоу-бізнесі: "Це приємно...".