Колишній учасник шоу "Танці з зірками" і чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев розповів, чого боявся на проекті

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є відомим українським актором і чемпіоном України зі стриптизу. Він прославився завдяки своїй ролі в серіалі "Слід". Також він став учасником нового сезону шоу "Танці з зірками", проте нещодавно пішов з проєкту.

Так, на цей раз актор опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на четвертому ефірі шоу, тема якого була "латинські танці" покинула проєкт пара Олексія Суровцева з Машею Колосовою. У новій публікації він розкрив, чого насправді боявся на шоу і показав фрагмент з останнього танцю на паркеті.

"Ось і під'їхав фрагмент нашого останнього танцю в Танцях з зірками! Чачача! Якого я так боявся 😳 я вважаю, що номер вдався. А ви?", - запитав актор.

Шанувальники Олексія залишили безліч приємних коментарів, де підтримали артиста: "Танець - вогонь, і взагалі танці втратили дуже красивого і харизматичного чоловіка", "Дуже круто. Ви талант. А я говорила, що ваше це тільки стриптиз", "Чудовий танець! Ви відмінний танцюрист", "Ну класно ж! Краще за всіх! Нічого не розумію", "Якщо чесно, то це класно, а ось чому цю Джа тягнуть, незрозуміло. Вона танцює просто ніяк".

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